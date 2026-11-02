Hakan Aydın, sahne adıyla Blok3, son dönemin en popüler genç şarkıcıları arasında yer alıyor. Dijital platformlardaki başarısı ve yoğun ilgi gören konserleriyle adından söz ettiren sanatçı hakkında bu kez reklam anlaşmasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
BLOK3 İÇİN 100 MİLYON TL İDDİASI
Takvim'den Ufuk Özcan'ın 2 Kasım 2026 tarihli yazıda aktarılan iddiaya göre, tanınmış bir firmanın sahibi, Blok3 ile reklam filmi çekmek istedi. Sanatçıyla doğrudan değil, aracılar üzerinden iletişim kuruldu. İş insanına iletildiği öne sürülen yanıt ise 100 milyon TL oldu.
İddiaya göre Blok3'ün Türkiye'de bir reklam filminde yer alması için 100 milyon TL'den aşağı bir ücretin kabul edilmeyeceği belirtildi.
100 MİLYON TL'LİK RAKAM DOĞRULANDI MI?
Yazıda söz konusu rakamın Blok3'ün kendi talebi mi, yoksa aracılar üzerinden iletilen bir teklif mi olduğunun bilinmediği vurgulandı. Sanatçı cephesinden de iddiaya ilişkin henüz bir açıklama aktarılmadı.
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