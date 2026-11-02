BLOK3 İÇİN 100 MİLYON TL İDDİASI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın 2 Kasım 2026 tarihli yazıda aktarılan iddiaya göre, tanınmış bir firmanın sahibi, Blok3 ile reklam filmi çekmek istedi. Sanatçıyla doğrudan değil, aracılar üzerinden iletişim kuruldu. İş insanına iletildiği öne sürülen yanıt ise 100 milyon TL oldu.