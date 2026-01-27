Rap müziğin son dönemde öne çıkan isimlerinden Blok3’ün, aralarında büyük ilgi gören “Kusura Bakma”nın da yer aldığı çok sayıda parçası Spotify’dan ani bir kararla kaldırıldı. Yaşanan gelişme müzik dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Blok3 konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı ve şarkıların platformdan silinmesinin bilinçli bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Blok3, “Git”, “Napıyosun Mesela?”, “Kusura Bakma”, “Sevmeyi Denemedin”, “Aklına Ben Gelicem”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını” ve “Güzel ve İddialı” gibi parçalarıyla Spotify’da 150 ila 200 milyon arası dinlenme rakamlarına ulaşarak 2025 yılına adını yazdıran sanatçılar arasında yer almıştı.

SPOTIFY WRAPPED’TA ZİRVEDEYDİ

Hem müzik kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Sanatçının “Sevmeyi Denemedin” adlı şarkısı ise Türkiye genelinde yılın en çok dinlenen parçası olarak öne çıkmıştı.

Kısa süre önce Blok3’ün, başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok şarkısının Spotify’dan erişime kapatıldığı ortaya çıktı. Durumu fark eden rapçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

"TEK TEK BULACAĞIM”

Blok3 açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mailimi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla böyle bir şey duydum. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak.”

Sanatçı, açıklamasının devamında süreci yargıya taşıyacağını belirterek, “Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek” sözleriyle hukuki mücadele başlatacağının sinyalini verdi.