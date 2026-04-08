Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Türkiye, bölgedeki artan füze tehditleri karşısında savunma kapasitesini artırmak için rotayı tekrar Avrupa’ya kırdı.

Haberde, Orta Doğu’daki savaşın başlangıcından bu yana İran’dan Türkiye’ye doğru fırlatılan ve NATO güçleri tarafından engellenen dört füzenin, Ankara’nın "Çelik Kubbe" projesine ivme kazandırdığı belirtiliyor.

FRANSA'NIN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Fransız-İtalyan ortak girişimi Eurosam tarafından üretilen SAMP/T sistemleri için Türkiye’nin uzun süredir devrede olduğu hatırlatılan Bloomberg haberinde, daha önceki girişimlerin Fransa engeline takıldığı vurgulandı. Ancak kaynaklar, mevcut konjonktürde Fransa’nın bu kez projeye daha olumlu bakabileceğini ifade ediyor.

Görüşmelere ilişkin Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve İtalya hükümetinden resmi bir açıklama gelmezken, Fransız makamları da konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

"ÇELİK KUBBE" İÇİN KRİTİK HAMLE

Bloomberg'in analizine göre, İsrail’in "Demir Kubbe" sisteminden esinlenerek oluşturulan ve katmanlı hava savunmasını hedefleyen "Çelik Kubbe" projesi, Türkiye için stratejik bir öncelik haline gelmiş durumda. Ankara, sadece sistem satın almayı değil, yerli savunma sanayisini geliştirmek adına NATO ortaklarıyla "ortak üretim" modelini hayata geçirmeyi hedefliyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLEŞME VE YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü Roketsan’ın Ankara yakınlarındaki 3 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin ilk fazının açılışını gerçekleştirmişti. Bloomberg haberinde Erdoğan’ın şu sözlerine yer verildi:

"Bu yatırımlarla katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendireceğiz. Seyir füzesi ve balistik füze yeteneklerimizi tahkim edeceğiz."

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerinde silah satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen haberde, yerli üretim Tayfun modelinin bu stratejideki önemi vurgulandı.

NATO VE ABD İLE İLİŞKİLER DENKLEMİ

Haberde ayrıca, son bir ay içinde İran füzelerinin Kürecik ve İncirlik gibi NATO varlıklarını hedef alması üzerine ABD’nin Türkiye’ye iki adet Patriot bataryası konuşlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Bloomberg, Ankara’nın bu hamlelerle bir yandan caydırıcılığını artırmayı, diğer yandan da 2019’daki S-400 alımı nedeniyle ABD ile gerilen ilişkileri onarmayı hedeflediğini belirtti. Washington, Türkiye’nin S-400'lerden vazgeçerek NATO sistemleriyle uyumlu bir yapıya dönmesini ve F-35 programına yeniden dahil olmasını bekliyor.