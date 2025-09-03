Bloomberg'ün aktardığına göre Türkiye’de kamu bankaları, döviz piyasasına güçlü müdahalede bulundu. İstanbul’da ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik mahkeme kararı sonrasında lira üzerindeki baskının artmasıyla birlikte, kamu bankalarının salı ve çarşamba günleri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar sattığı bildirildi.

SATIŞ DÜN GERÇEKLEŞTİ

Piyasaya yakın kaynaklara göre söz konusu satışların büyük bölümü salı günü gerçekleştirildi. Mahkeme kararının CHP’deki üst düzey atamaları iptal ederek yerine kayyum görevlendirmesi, siyasi tansiyonu yükseltti. Bu gelişmenin ardından yatırımcıların liradan çıkışa yönelmesiyle kamu bankaları devreye girdi.

DOLAR/TL KURU SABİT TUTULDU

Çarşamba günü öğle saatlerinde lira, dolar karşısında 41,16 seviyesinde sabit kalsa da, bu seviye kapanış bazında tarihi dip olarak kayda geçti. Aynı süreçte Borsa İstanbul BIST-100 endeksi salı günü yaklaşık yüzde 6 düşerken, devlet tahvili getirilerinde sert yükseliş görüldü.

İki yıllık devlet tahvili getirileri 76 baz puan artarak yüzde 40,73’e yükseldi. Ağustos ayı enflasyonu ise beklentilerin üzerinde, yüzde 1,7’nin üzerinde gerçekleşerek kayıpları artırdı.

MERKEZ BANKASI'NIN BU AY FAİZ İNDİRİMİNE ALANI KALMADI

Piyasalardaki sert hareketlere, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verileri de eklendi. Ekonomistler, enflasyondaki tablo nedeniyle Merkez Bankası’nın bu ay faiz indirimine alanının kalmadığını belirtiyor.