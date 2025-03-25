ABD merkezli Bloomberg, 19 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşen kritik bir toplantının ardından Wall Street’in Türkiye’ye olan güveninin nasıl sarsıldığını yazdı. Yatırımcılar, ülkenin ekonomik istikrarına dair olumlu mesajlar beklerken, telefon ekranlarına düşen gelişmeler piyasaları altüst etti.

Deutsche Bank AG tarafından bir araya getirilen ve aralarında Millennium Partners ve Gramercy Funds Management gibi müşterilerin de bulunduğu grubun gördükleri haberler karşısında şoke olduklarını ve "gözlerini telefon ekranlarından ekranlarından alamadıklarını" yazan Bloomberg, şöyle devam etti:

"Yaklaşık yarım saat içinde dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar büyük miktarlarda lira satarak paranın değerini yüzde 10 düşürdü. Bu düşüş rekor bir seviyeydi. Wall Street'in en büyük bankalarından birinde çalışan bir piyasa katılımcısı, Londra'da sabah 9'a kadar yaklaşık 5 milyar dolar değerinde dövizin el değiştirdiğini, bunun da sabah ortalamasının yaklaşık on katı olduğunu tahmin etti. Bir başka katılımcı ise gün boyunca toplam çıkışların 10 milyar dolara yaklaştığını öne sürdü."

Türk bankacılık hisseleri 2013’ten bu yana en sert düşüşünü yaşarken, Bloomberg, “Son iki yıldır ekonomik istikrarı sağlamak için adımlar atan Türkiye’nin maliye yetkilileri için bu gelişmeler büyük bir darbe oldu. O kaotik yarım saat, verilen tüm çabaları silip süpürdü” ifadelerine yer verdi.