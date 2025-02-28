Günlük hayatta kulaklık, fare, klavye gibi pek çok kablosuz cihazlarda kullanılan Bluetooth, 1998 yılında icat edildi. Fakat bu kablosuz iletişim teknolojisinin nereden geldiğine dair kimselerin pek bilgisi yoktu. Aslında Bluetooth ismini renginden ya da üzerindeki simgelerden almıyor. Bu isim 10. yüzyılda Danimarka ve Norveç’i yöneten Viking Kralı Harald "Bluetooth" Gormsson’dan geliyor. Bluetooth’un isminin bu krala dayanmasının nedeni ise onun Danimarka’yı birleştirme çabasıyla bağlantılı.

BLUETOOTH İSMİ 10. YÜZYILA DAYANIYOR

Danimarka'yı MS 958-985 yılları arasında yöneten Kral Harald'ın lakabı, Bluetooth'du (Blåtand). Bu ismin verilmesinin nedeniyse griye dönmüş tek ölü dişinden kaynaklanıyordu. Bazı kaynaklara göre ise Harald, Danimarka’yı ve Norveç’i tek bir yönetim altında birleştirmiş ve Danimarka’da Hristiyanlığı yaymıştır. Onun hakkında bildiklerimizin çoğu, 965 yılı civarında dikilmesini emrettiği Jelling Taşı adlı rün taşından geliyor.

1000 yıl sonra, Jim Kardach adlı bir mühendis, farklı cihazları kablosuz olarak birbirine bağlayabilecek bir sistem üzerinde çalışıyordu. Harald Bluetooth’un İskandinavya’yı birleştirme hikayesinden ilham alarak, yeni geliştirdiği teknolojinin kod adını "Bluetooth" koydu.

1996'da Intel, Ericsson ve Nokia gibi teknoloji devleri, kısa mesafeli radyo iletişim standardını belirlemek için bir araya geldi. Toplantı sırasında Kardach, geçici olarak "Bluetooth" ismini önerdi ve bu isim hızla proje içinde yaygınlaştı.

İSMİ KADAR LOGOSUNDA DA GİZEM BARINDIRIYOR

Başlangıçta, bu teknolojiye daha resmi bir isim bulunması planlanıyordu. Hatta "Kişisel Alan Ağı" ismi üzerinde durulmuştu. Ama PAN terimi çok genel olduğu için ticari marka olarak tescil edilemedi. Yeni bir isim bulmak için yeterli zaman kalmadığından Bluetooth adı kalıcı hale geldi.

İsmi kadar logosunda da gizem barındıran, Bluetooth'un sembolleri de dikkat çekiyor. Logo, Kral Harald Bluetooth’un baş harflerinin (Harald için ‘ᚼ’ ve Bluetooth için ‘ᛒ’) rün alfabesindeki sembollerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Yani, her gün gördüğümüz Bluetooth simgesi aslında Vikingler’in kullandığı eski bir yazıdan esinlenmiştir.