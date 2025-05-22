Türkiye, 2024 yılında İsrail’e yaptığı 2,86 milyar dolarlık ihracatla, Çin, ABD, Almanya ve İtalya’nın ardından İsrail’e en çok mal satan beşinci ülke konumuna yükseldi.

Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı veriler, Türkiye'nin İsrail'e en çok mal satan 5. ülke olduğunu ortaya koydu. El Cezire’nin 21 Mayıs 2025 tarihli haberine ve Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) verilerine dayandırılan bilgilere göre, Türkiye 2024 yılında İsrail’e 2,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu veri, Türkiye’yi Çin, ABD, Almanya ve İtalya’nın ardından İsrail’e en çok mal satan beşinci ülke konumuna yerleştiriyor.

Haberde, İsrail’in 2024 yılında toplamda 91,5 milyar dolarlık ithalat yaptığı, bu ithalatın büyük kısmının Çin (19 milyar dolar), ABD (9,4 milyar dolar) ve Almanya (5,6 milyar dolar) gibi ülkelerden geldiği belirtiliyor.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'e en çok mal satan 5. ülkeyiz.

Haber: El Cezire

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı”

Paylaşımına, El Cezire'nin ilgili haberine ait bir görsel tabloyu da ekleyen gazeteci, Türkiye’nin İsrail’le olan ticari ilişkilerini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

ULUSLARARASI GEMİ TRAFİĞİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Metin Cihan, daha önce de Türkiye’den İsrail limanlarına düzenli olarak gönderilen yük gemilerini uluslararası denizcilik platformlarından belgeleyerek kamuoyuna duyurmuştu. Bu paylaşımları sonrasında iktidara yakın bazı çevreler tarafından hedef alınmıştı. Hükümet yetkilileri ise bu ticaretin özel sektör tarafından yürütüldüğünü savunmuş, devlet politikalarıyla doğrudan ilişkilendirilemeyeceğini öne sürmüştü.

Türkiye’de siyasi iktidar özellikle Gazze’de yaşanan gelişmelerin ardından İsrail’e karşı sert söylemler geliştirirken, iki ülke arasındaki ticaretin artarak devam etmesi kamuoyunda "söylem ve eylem çelişkisi" tartışmalarına yol açtı. Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, hükümetin Filistin’e destek söylemleriyle pratikteki ticari ilişkiler arasında ciddi bir tutarsızlık olduğunu savunuyor.

Öte yandan bir diğer gerçek de çeşitli etkinliklerde Türkiye'nin İsrail ile ticaretini protesto edenler gözaltına alınmıştı.