BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal c¸ekilmesini talep eden karar tasarısını 18'e kars¸ı 93 oyla kabul ederken, ABD "hayır" oyu kullandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi. Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Oylamada, 93 ülke "evet" oyu verirken, 18 ülke "hayır" oyu kullandı. 65 ülke ise çekimser kaldı. Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya karşı oy kullanırken, Türkiye ise "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.