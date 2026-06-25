BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Ángela Holguin’in Kıbrıs için hazırladığı plan ortaya çıktı. Plana göre 52 yıldır yerleşime kapalı olan Maraş ile narenciye deposu Güzelyurt (Omorfo), Güney Kıbrıs’a bırakılacak, karşılığında Türk tarafı Avrupa Birliği’ne katılacak, ambargo kalkacak. 3-D ‘’Doğrudan Ticaret, Doğrudan Temas ve Doğrudan Uçuş’’ sağlanacak. Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ortak kullanılacak.

TOPRAK TAVİZİ

Toprak tavizi nedeniyle Türkiye ve KKTC’nin plana soğuk baktığı belirtilirken, Yunan medyası ‘Ankara plana kapalı değil’ diye yazdı. Planın temmuz ayında New York’ta yapılacak ve KKTC-GKRY tarafları ile garantör ülkeler Türkiye-Yunanistan-İngiltere ve BM temsilcisinden oluşan bakan düzeyindeki 5+1 toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Adada temaslarda bulunan Holguin, 15 Haziran günü Ankara’ya da gelmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Güzelyurt

Bu plan Güney Kıbrıs’tan sızan bilgiler çerçevesinde kamuoyu gündemine geldi. Buna göre ülke yönetimini dönüşümlü biçimde ‘Federal Başkan’ ve ‘Federal Konsey’ üstlenecek. İki kurucu devlet ve karma parlamento olacak. Federal Meclis, Rum ve Türk vekillerden oluşacak. Federal Başkanlık 3 yıl, Meclis ise seçimle 5 yıl görev yapacak. 10 üyeli Bakanlar Kurulu’nda temsil yarı yarıya sağlanacak.

Maraş

FEDERAL MECLİS

Plan, Maraş ve Omorfo (Güzelyurt) gibi bölgelerde toprak iadesi konusu ile onbinlerce Türk’ün yerlerinden olması gibi olumsuzluklar içerdiği de belirtiliyor. İki devleti savunan Türkiye federasyon tezine öteden beri karşı çıkıyor.

Kolombiyalı Angela Holguin, 2010 2018 arası Dişişleri Bakanlığı yaptı. 1 yıldır BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi.

‘Yes Be Annem’ raftan indİ

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Annan Planı, bölünmüş Kıbrıs Adası’nın iki kesimli tek bir devlet olarak birleştirilmesini öngören BM planı olarak uygulanmak istendi. Plan 24 Nisan 2004’te referanduma sunuldu.

KKTC tarafında birleşmeyi isteyenler kampanyada ‘Yes Be Annem’ sloganını kullanmıştı. Her iki tarafta yapılan oylamada KKTC tarafı Annan Planı’nı yüzde 65’le kabul etti. Rumların yüzde 76 hayır demesiyle plan yürürlüğe girmedi.