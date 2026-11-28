Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi, Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Forumu'na taşındı. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi akademisyen Dr. Elçin Başol'un konuşması, taraftarlara yapılan müdahaleden söz ettiği sırada oturum başkanının araya girmesiyle kesildi. Türkiye'deki Abhaz diasporasını temsilen söz alan Başol, Gürcistan'ın geçmişteki eylemleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savundu. Abhaz halkının izolasyonuna ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Başol, ardından Batum'daki polis müdahalesini gündeme getirerek “Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan...” dediği sırada oturum başkanı “Teşekkür ederim” diyerek araya girdi. Başol konuşmasını tamamlayamadı. 'GÜRCİSTAN ERKEN SEVİNMESİN' Forumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başol, yarım kalan konuşmasının bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yettiğini belirtti. BM mekanizmalarıyla yürütülen çalışmaların kürsü konuşmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Başol, “Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter.” ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU? UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında, tribünlerde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar Gürcistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Tribünlerdeki olaylar nedeniyle maçın 26. dakikasında oyuna ara verilmiş, hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Yeniden başlayan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Gürcistan merkezli Radio Tavisupleba'nın haberine göre, karşılaşmada görev yapmak üzere Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Görevler Dairesi personeli stada sevk edildi.

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