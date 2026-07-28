Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Güney Kıbrıs'taki onlarca yıllık etnik bölünmeyi çözme konusundaki kararlılığını vurgulamak amacıyla adaya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görevdeki bir BM Genel Sekreteri'nin 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a yaptığı bu ilk ziyaret, Kıbrıs tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Guterres, Kıbrıslı Rum ve Türk tarafını desteklemek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

ABD basınına göre bu ziyaret, Guterres'in arabuluculuk yaptığı son büyük girişimin 2017'de çökmesi ardından yaklaşık on yıldır durma noktasına gelen resmi barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarının bir parçası

GUTERRES'İN PLANI NE?

Guterres, adadaki temasları kapsamında Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüştü.

BM Genel Sekreteri'nin her iki liderle ortak toplantılar yapması da planlanıyor. Görev süresinin dolmasına birkaç ay kalan Guterres, Kıbrıs'ın garantör ülkeleri olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den üst düzey diplomatların katılacağı daha geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyerek müzakerelerin resmi başlangıcını ilan etmek istiyor.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Guterres’in bu sürece kişisel zaman ayırmasının ilerleme sağlanabileceğinin bir işareti olduğunu belirtti.

RUMLAR VE AVRUPA KULAKLARINI TIKADI

Kıbrıs'ta ulaşılacak bir barış anlaşmasının, Doğu Akdeniz'in doğal gaz potansiyelini Avrupa ve ötesine ulaştırma konusunda rol oynayabileceği ve bölgedeki gerilimleri azaltacağı öngörülüyor.

1974 yılından bu yana yürütülen BM arabuluculuğundaki görüşmeler benzer sonuçlar verdi. 1983'te KKTC'nin kurulması ardından Avrupa'nın çift devletli çözüme olan isteksiz yaklaşımı görüşmeleri durma noktasına getirdi.

Kıbrıslı Türkler, Rum tarafının federasyon çatısı altında dahi gücü eşit paylaşmayı reddettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu ayın başlarında, Ankara'nın bağımsız Kıbrıs Türk tarafına uluslararası tanınma sağlayan iki devletli çözüme desteğini yinelemiş ve Rum yönetimini AB üyeliği ile İsrail ilişkilerini taviz koparmak için kullanmaması konusunda uyarmıştı.

Kıbrıslı Rumlar ise "adayı resmen bölecek ve Türk askeri varlığını kalıcı kılacak iki devletli bir çözümü kabul etmeyeceklerini" söylüyor.