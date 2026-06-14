Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Guterres, saldırının ateşkese rağmen ve ABD ile İran arasında çatışmanın barışçıl çözümüne zemin hazırlayabilecek bir anlaşmanın beklendiği hassas bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, saldırıyı "şiddetle" kınadığını ifade etti.

Bölgede devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu vurgulayan Guterres, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin olumlu sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, gerilimin daha da tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Beyrut ile Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.