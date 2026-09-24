İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında salonda dikkat çeken anlar yaşandı. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülke heyeti Netanyahu'yu yuhaladı ve protesto amacıyla salonu terk etti.

‘ÇAĞRI CİHAZLARINI HATIRLIYOR MUSUNUZ?’

Neredeyse tamamen boşalan genel kurula hitap eden Netanyahu eline bir çağrı cihazı alarak, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" dedi.

ÇAĞRI CİHAZLARI AYNI ANDA PATLATILMIŞTI

Netanyahu'nun sözleri, 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına yönelik düzenlenen saldırılara atıf olarak değerlendirildi. 17 Eylül 2024'te Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları aynı anda patlatılmış, olayda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

450’DEN FAZLA KİŞİ YARALANMIŞTI

Saldırıların ardından 18 Eylül'de Lübnan'da çok sayıda telsizin de patlatılmasıyla yeni bir dalga yaşanmıştı. Bu olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.