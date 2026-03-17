Birleşmiş Milletler (BM), dünya kamuoyunda da büyük tepki çeken okul saldırısıyla ilgili harekete geçti.

BM, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat'ta bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Kızılayı'na göre saldırıda, çoğu çocuk olmak üzere 160'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokulun da ağır hasar gördüğü belirtmişti.

Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda, saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görülmüştü.

Öte yandan Tahran yönetimi, yaşanan can kayıpları nedeniyle ABD ve İsrail'den tazminat talep edeceğini duyurmuştu.

ABD'de ise bazı Demokrat senatörler de olayla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yapmıştı.