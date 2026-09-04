Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın üzerine eklenen bu devasa ısı dalgası, dünya genelindeki sıcaklık rekorlarını altüst etmeye hazırlanıyor. El Nino'nun neden olduğu yükselen sıcaklıklar, Endonezya'daki orman yangınlarının hızla yayılması ve Hindistan'daki hayati muson yağmurlarının zayıflamasıyla ilk yıkıcı etkilerini göstermeye başladı.

Gelecek dönemde Avustralya'da yangın riskinin artması ve Güney Amerika'da şiddetli taşkınların yaşanması öngörülüyor. Dünya Gıda Programı, bu aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı doğrudan akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını tahmin ediyor.

BİN YIL BOYUNCA BU HIZDA İLERLEMEDİ

Pasifik Okyanusu üzerindeki rüzgar değişimlerinin deniz yüzeyini ısıtmasıyla atmosfere devasa miktarda enerji aktaran El Nino döngüsü, daha şimdiden olağan dışı sıcaklık sapmalarına yol açtı. Okyanus merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıkarken, bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. İklim modelleri, sıcaklık sapmasının kasım ayında 4 dereceyi bularak zirve yapabileceğini gösteriyor. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve diğer tarihi kayıtlardan elde edilen veriler, El Nino'nun son bin yıl boyunca böylesi aşırı bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmadığını kanıtlıyor.

Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın üzerine eklenen bu devasa ısı dalgasının, dünya genelindeki sıcaklık rekorlarını tamamen altüst etmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu birleşik etkinin 2027 yılını kaydedilmiş en sıcak yıl haline getireceğine kesin gözüyle bakıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, etkileri 2027 yılına kadar sürmesi beklenen bu sürecin kuraklık, aşırı sıcaklar ve seller yoluyla hem toplumlara hem de küresel ekonomiye ağır bir darbe indireceğini belirtiyor. Uzmanlar, karbon salımının hızla düşürülmemesi halinde bu yıkıcı döngünün önümüzdeki yıllarda çok daha vahim bir tablo yaratacağı konusunda uyarıyor.