Dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticilerinden BMW, 70'ten fazla ülkede başlattığı yeni bir pazarlama kampanyası nedeniyle sürücülerinin hedefi haline geldi.

27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışma kapsamında, desteklenen BMW modellerinde araç çalıştırıldığı anda ekranda Örümcek Adam temalı bir afiş beliriyor.

Başlangıç fiyatı 61 bin 500 doları bulan iX3 gibi üst segment modellerde bile karşılaşılan bu durum, sosyal medyada ve otomotiv forumlarında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

EKRANA DOKUNULDUĞUNDA KONSEPT ARAÇ TANITIMI BAŞLIYOR

Ekrandaki afişe dokunulduğunda başlayan animasyon; aracın ses ve ortam aydınlatma sistemlerini entegre bir şekilde kullanarak filmin ve markanın renk değiştirebilen e-ink dış gövde teknolojisine sahip "BMW iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day" adlı konsept aracının reklamını yapıyor.

Sony ve Marvel iş birliğiyle geliştirilen bu gösterim, teknolojik bir şov olarak tasarlansa da kullanıcıların beklentisiyle uyuşmadı. Yüksek meblağlar ödeyerek lüks bir otomobil satın alan tüketiciler, kendi araçlarının bir reklam mecrasına dönüştürülmesini sert bir dille eleştirdi.

BMW’NİN GEÇMİŞTEKİ “ÖZEL ALAN” SÖZÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kriz, BMW yönetiminin geçmişte yaptığı açıklamaları da yeniden tartışmaya açtı. BMW Bağlantılı Şirket Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Durach, 2023 yılında verdiği bir demeçte araç içinin "özel bir alan" olduğunu vurgulamış ve ekranları ticari reklam mecrası olarak satmayacaklarını açıkça ifade etmişti. Kullanıcılar, verilen bu söze rağmen ekranlarda reklam gösterilmesini güven kırıcı bir adım olarak nitelendiriyor.

ŞİRKET SAVUNDU, SÜRÜCÜLER YALANLADI

Tepkilerin ardından açıklama yapan BMW yetkilileri, uygulamanın geniş kapsamlı bir marka ortaklığının parçası olduğunu ve animasyonun yalnızca sürücülerin ekrana kendi isteğiyle dokunması halinde çalıştığını savundu. Ancak sürücüler, animasyonu başlatan ilk afişin ekranda otomatik olarak belirdiğini belirterek şirketin savunmasına karşı çıktı.

Alman otomotiv devi, dijital servisler ve donanım politikaları nedeniyle ilk kez eleştirilerin hedefi olmuyor. BMW, daha önce de araçlarda halihazırda fiziki olarak bulunan koltuk ısıtma özelliğini kullanıcılara aylık abonelik ücretiyle satma girişiminde bulunmuştu.

O dönemde de küresel boyutta büyük bir kamuoyu baskısıyla karşılaşan şirket, geri adım atmak zorunda kalmıştı. "Spider-Man" reklamı sonrası yükselen yeni tepki dalgasının, şirketi benzer bir geri adıma zorlayıp zorlamayacağı ise merak konusu.