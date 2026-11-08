Alman otomobil üreticisi BMW, üçüncü çeyrekte kâr ve gelir kaybı açıkladı. Küresel pazardaki daralma ve Çin'deki yoğun rekabetin baskıladığı şirket, yeniden yapılanma kapsamında Almanya'daki operasyonlarında 8 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Bu sayı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Temmuz-eylül döneminde BMW'nin vergi öncesi kazancı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 2,1 milyar euroya geriledi. Net kâr yaklaşık yüzde 15 düşüşle 1,45 milyar euro olurken toplam satış gelirleri yüzde 6'ya yakın azalarak 30,45 milyar euroya indi. Çekirdek otomotiv operasyonlarında faaliyet kâr marjı da yüzde 5,2'den yüzde 3,4'e düştü.

ÇİN'DEKİ TESLİMATLAR YÜZDE 24,8 AZALDI

Bilançodaki gerilemenin temel etkeni Çin pazarındaki zorluklar oldu. ABD ve Avrupa'daki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre artsa da bu büyüme Asya'daki kayıpları karşılamadı.

Çin'deki araç teslimatları yüzde 24,8 azalırken markanın küresel teslimatları da yüzde 6,3 geriledi.

YENİDEN YAPILANMANIN MALİYETİ SON ÇEYREĞE YANSIYACAK

BMW'nin üst düzey yöneticilerinden Milan Nedeljkovic, sektördeki gelişmelerin kararlı ve hızlı adımlar gerektirdiğini belirterek yapısal önlemleri hızlandıracaklarını ifade etti. İşten çıkarmaları da içeren yeniden yapılanmanın yılın son çeyreğinde yüksek maliyet yaratması bekleniyor.

Beş aydan kısa sürede kâr beklentisini ikinci kez aşağı yönlü revize eden şirket, beş yıl önce çift haneli düzeyde bulunan faaliyet kâr marjının bu yıl yüzde eksi 0,5 ile yüzde 0,5 arasında gerçekleşmesini öngörüyor.

TEDARİKÇİLER DE İŞTEN ÇIKARMA PLANLARI AÇIKLADI

Çinli üreticilerin artan pazar payları ve gerileyen küresel talep, Alman otomotiv sektörünün diğer şirketlerini de zorluyor. Baskı, otomobil üreticilerinin yanı sıra parça tedarikçilerine de yansıyor.

Alman otomotiv parça üreticisi Schaeffler, 2028 yılına kadar Avrupa'daki beş tesisini kapatarak yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Kesintilerin büyük bölümü Almanya'daki tesisleri kapsıyor. Bosch ise geçen yıl, ağırlıklı olarak otomotiv bölümünü kapsayan 13 bin kişilik işten çıkarma planı açıklamıştı.