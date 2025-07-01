Süper besinler arasında yer alan avokado, sağlıklarıyla öne çıkarken hiç bilinmeyen bir özelliği daha olduğu belirlendi. Avokadonun faydalarının yanı sıra zararlı bir yanı daha var. Böbrek hastaları için ciddi riskler barındırıyor.

İçerisindeki kalp dostu yağları, lif içeriği ve vitamin zenginliğiyle doktorlar tarafından da öneriler avokado böbrek hastaları için çok tehlikeli.

BÖBREK HASTALARI RİSKLİ

Sağlıklı kişiler için son derece faydalı olan avokadonun orta bir boyu 700 ila 900 mg potasyum içeriyor. Bu da kronik böbrek hastalığı olan kişilerin böbreklerindeki potasyumu vücuttan atma görevini azaltıyor. Kan potasyum düzeylerinin yükselmesi ve kalp ritminde ciddi sorunlara yol açıyor.

Bu yüzden ileri evre böbrek hastası olanların, diyalize giren ya da doktor tarafından düşük potasyum diyetler uygulayanların avokado tüketimini sınırlaması gerekiyor.

Diğer bir uyarı ise avokadonun böbrek taşı oluşumuna yol açtığı yönünde.