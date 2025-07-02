İlk vaka, Massachusetts General Hospital’da (MassGen) böbrek nakli yapılan 61 yaşındaki bir hastada görüldü. Nakilden on hafta sonra hasta bulantı, kusma, aşırı susama, karın ve sırt ağrısı, ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle başka bir hastaneye başvurdu, ardından solunum yetmezliği ve şok gelişince MassGen yoğun bakımına sevk edildi. Karın bölgesinde morarma ve döküntüler başladı, oksijen seviyesi düştü.

Hastanın bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması, onu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getiriyordu. Doktorlar antibiyotik ve antiviral tedavilere rağmen iyileşme gözlemlemeyince bakteriyel ve viral enfeksiyon ihtimalini eledi. Kandaki eozinofil beyaz kan hücrelerinin yükselmesi parazit şüphesini güçlendirdi.

KARIN VE CİLTTE YAYILDI

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Camille Kotton, daha önce böbrek nakli sonrası Strongyloides stercoralis isimli parazitin bulaştığı vakalar duyduğunu belirterek organ bağış merkezine ulaştı. Yapılan testlerde, ölen bağışçının kanında parazite karşı antikorlar bulunduğu, hastada ise nakil öncesi bu antikorların olmadığı ancak nakil sonrası geliştiği saptandı. Vücutta yapılan incelemelerde kurtçukların karın, akciğer ve ciltte yayıldığı ortaya çıktı.

ABD’de son 10 yılda yapılan binlerce organ naklinde bağışçıdan kaynaklanan enfeksiyonlar nadir görülüyor, her 10. bin nakilde 14 vakaya rastlanıyor. Ancak Strongyloides enfeksiyonları tüm parazitik enfeksiyonların yüzde 42’sini oluşturuyor. Bu nedenle 2023’te Organ Nakli Ağı, bu parazit için tüm bağışçılarda test yapılmasını zorunlu hale getirdi.

MassGen ekibi, hastayı ivermektin adlı güçlü antiparazitik ilaçla, vücuda doğrudan deri altı uygulama yöntemiyle tedavi ederek kurtarmayı başardı. Bu sırada bağışçının diğer böbreğini alan Albany Medical Center’daki 66 yaşındaki bir hasta da yorgunluk, beyaz kan hücrelerinde düşüş ve böbrek fonksiyonlarında bozulma şikayetleri gösterince durumdan haberdar edilerek tedaviye alındı.

İki hastanın da tedavisinde hastaneler arası iletişim ve organ bağış merkezinin hızlı bilgilendirmesi kritik rol oynadı. Albany Medical Center’dan yapılan açıklamada, “Organ nakilleri hayat kurtarır, ancak nadir durumlarda bu tür koordinasyon hayati önem taşır” denildi. MassGen’den ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.