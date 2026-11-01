Arjantin futbolunun köklü rakipleri Boca Juniors ile River Plate, Superclasico'da karşılaşacak. La Bombonera Stadı'nda pazar günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve SporSmart'tan naklen yayımlanacak.

Buenos Aires'in iki kulübünü buluşturan derbide Boca Juniors, taraftarı önünde galibiyet arayacak. River Plate ise deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

BOCA JUNIORS SON BEŞ MAÇTA YENİLMEDİ

Boca Juniors, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere yedi gol gönderen mavi-sarılı ekip, kalesinde üç gol gördü.

River Plate ise son beş maçını üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bu dönemde dokuz gol attı, altı gol yedi. Takımın bu süreçteki tek yenilgisi Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında geldi.

SON DERBİYİ BOCA JUNIORS KAZANDI

İki takımın 19 Nisan'da River Plate'in ev sahipliğinde oynadığı son karşılaşmayı Boca Juniors 1-0 kazandı.

Ezeli rakiplerin son beş randevusunda da Boca Juniors'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmaların üçünü Boca Juniors, birini River Plate kazanırken, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.