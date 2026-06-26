İstanbul'da bir otelde konaklayan Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak’ın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmalarına karar verdi Hakan Oğlak’ın 13 yıl 4 ay, Zeki ve Serkan Kışı’ın 18 yıl, Cağferoğlu’nun ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

4 sanığın da tutukluluk halleri devam edecek Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ve Rustemshea Batyrov’un ise beraatına hükmedildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Celse arasında sunulan esasa ilişkin mütalaasını mahkemede tekrarlayan cumhuriyet savcısı; 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini, 1 sanığın ise suçla bağı tespit edilemediğinden beraatini talep etmişti.

Duruşma salonunda söz alan Böcek ailesinin yakınları, sorumluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etmişti. Olayda hayatını kaybeden Çiğdem Böcek’in annesi Aysu Çelik, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Bile bile ilaçladınız, öldürdünüz. Çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti" diyerek sanıklara tepki göstermişti.. Suçlamaların odağındaki tutuklu otel sahibi Hakan Oğlak ise olayda bir sorumluluğunun bulunmadığını savunarak mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istemişti.

Ayrıntılar gelecek...