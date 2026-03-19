Antalya’da tutuklu bulunan Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianameyle gündeme gelen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı’nın görev yeri değiştirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı atama kararnamesi kapsamında Katırcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Katırcı hakkında, Muhittin Böcek iddianamesini hazırlamasının yanı sıra katıldığı bir iftar programında Böcek için yapılan duaya eşlik etmesi nedeniyle HSK tarafından inceleme başlatılmıştı. Yayımlanan kararnameyle birlikte, aralarında il başsavcıları ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu toplam 12 isim farklı görevlere getirildi. Görev değişikliği, devam eden soruşturma süreciyle birlikte yargı kulislerinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

