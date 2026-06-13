Eczacılık Profesörü Dušan Vlajković, organik tarımda da belirli türde pestisitlerin kullanımına yasal olarak izin verildiğini vurguluyor. Uzmana göre teorik olarak, ilaçlama ile hasat arasındaki zamanlama doğru ayarlandığında bu kimyasalların meyvede kalmaması gerekiyor; fakat üretim zincirindeki hatalar ve aşırı kullanım nedeniyle raflarımızdaki meyveler sık sık birer kimyasal deposuna dönüşebiliyor.

"Yasaklı madde" krizi

Gıdalarda bulunabilecek pestisit miktarları için uzmanlar tarafından belirlenmiş yasal azami sınırlar mevcut. Bu sınırlar aşıldığında ürünler toplatılıyor ya da sınır kapılarından geri çevriliyor.

Profesör Vlajković, özellikle büyük ölçekli üreticiler arasında yanlış ve aşırı ilaç kullanımının çok daha yaygın olduğu konusunda uyarıyor: "Sınırlarda geri çevrilen meyve ve sebze oranları, üretim zincirinde bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Maalesef bazen kullanımı tamamen yasaklanmış tehlikeli maddeler bile piyasada karşımıza çıkabiliyor."

Bir elmanın ilaçlı olup olmadığını nasıl anlarız?

Peki, laboratuvar analizi yapmadan, mutfağımızdaki elmanın tehlikeli kimyasallarla işlem görüp görmediğini kendimiz nasıl anlayabiliriz? Beslenme Uzmanı Marija Milanović, bunun için çok basit ve etkili bir "kararma testi" öneriyor:

Elmayı kestiğinizde içi uzun süre bembeyaz ve açık renkli kalıyorsa, bu durum meyvenin kararmayı önleyici potansiyel tehlikeli kimyasallarla işlem gördüğünün güçlü bir göstergesidir.

Kesilen bir elma, havayla temas ettikten kısa bir süre sonra doğal olarak koyulaşıyor ve kararıyorsa, bu onun kimyasal müdahaleye maruz kalmadığını gösteren çok iyi bir işarettir.

Evde pestisit temizliği nasıl yapılır?

Gıda güvenliğimizi korumak için beslenme uzmanlarının sunduğu altın değerindeki tavsiyeler ise şunlar:

Endüstriyel devler yerine, güvendiğiniz ve yerel üretim yapan küçük çiftçilerden alışveriş yapmaya özen gösterin.

Sadece suyla yıkamak kimyasal kalıntıları tamamen söküp atmaz. Meyve ve sebzelerinizi besin değerini kaybetmeden temizlemek için karbonat, kil veya aktif kömür eklenmiş suda bir süre bekletin. Bu yöntemler, kabuktaki pestisitlerin çok büyük bir kısmını etkili bir şekilde nötralize eder.