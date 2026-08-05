Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Dairenin banyosundan gelen kötü koku üzerine ev sahibi Seher Özcan tarafından böcek ilaçlaması yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle banyoda bulunan çamaşır makinesi alev aldı.

EV SAHİBİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ev sahibi Seher Özcan ile oğlunun misafiri olan arkadaşı İsmail Berat Karataş yaralandı. İlk müdiaları olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ev sahibi Seher Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Alev alan çamaşır makinesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede hasara yol açan patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.