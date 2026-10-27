Finlandiyalı biyoteknoloji şirketi Volare, Pori kentinde 15 milyon avro yatırımla kurduğu Volare 01 adlı fabrikayı tamamladı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana yayılan tesis, gıda üretiminden kalan ve insan tüketimine sunulmayan uygun organik yan ürünleri değerlendirecek.

Üretim sürecinde siyah asker sineği larvaları kullanılacak. Larvalar, kendilerine verilen organik maddelerle beslendikçe büyüyecek ve vücutlarında protein ile yağ biriktirecek. Daha sonra toplanıp işlenen larvalardan protein unu ve böcek yağı elde edilecek.

YILLIK BİNLERCE TON ÜRETİM YAPILACAK

Fabrikanın yıllık 5 bin ton böcek proteini ve 2 bin ton böcek yağı üretme kapasitesi bulunuyor. Elde edilen ürünler, hayvan yemi ve evcil hayvan maması üreticilerine hammadde olarak satılacak.

Böcek proteininin özellikle balık yemlerinde kullanılan balık unu ve soya gibi kaynaklara alternatif olması amaçlanıyor. Üretimde evsel çöpler veya restoranlardan toplanan her türlü yemek artığı kullanılmayacak.

TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Böceklerden alternatif protein üretimi Türkiye'de de araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM, 2024 yılında siyah asker sineği larvalarından sürdürülebilir yem hammaddesi üretimine yönelik proje hazırlığını duyurmuştu.

Çalışmalar kapsamında balık ve kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılabilecek alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.