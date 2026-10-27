Avustralya'da tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele amacıyla doğaya bırakılan zehirli Aga kurbağalarının sayısı yüz milyonlara ulaştı. Doğal yırtıcısı bulunmayan istilacı tür, bünyesindeki güçlü toksinler nedeniyle kendisini avlamaya çalışan yerel timsah, yılan ve kertenkele popülasyonunu ağır kayıplara uğrattı.

AGA KURBAĞALARI AVUSTRALYA'YA NEDEN GETİRİLDİ?

Avustralya tarım yönetimi, 1935 yılında şeker kamışı tarlalarına zarar veren böcek türlerini kimyasal ilaç kullanmadan yok etmek amacıyla biyolojik mücadele kararı aldı. Bu kapsamda Güney Amerika kökenli büyük gövdeli "Aga kurbağaları" kıtaya ithal edilerek tarlalara salındı. Ancak kurbağalar, tarlalardaki zararlı böcekleri tüketmek yerine kontrolsüz biçimde çoğalarak kıtanın yerel ekosistemindeki diğer canlıları hedef almaya başladı.

YEREL YIRTICI TÜRLERİN ÖLÜMÜ VE EKOLOJİK ÇÖKÜŞ

Aga kurbağalarının vücut yüzeyinde ve bezlerinde taşıdığı ölümcül toksinler, kıtadaki yerel yırtıcı zincirini doğrudan kırdı. Kurbağaları avlayan tatlı su timsahları, zehirli yerel yılanlar ve kertenkeleler, tükettikleri toksin nedeniyle kısa sürede telef oldu. Besin zincirinin en üst basamağında yer alan avcıların hızla azalması, kıtadaki ekolojik dengenin bozulmasına yol açtı.

YÜZ MİLYONLARI BULAN POPÜLASYON NASIL DURDURULACAK?

Kıtada üremelerini engelleyecek doğal bir avcının bulunmaması, Aga kurbağalarının her yıl yüzlerce kilometre yeni alana yayılmasına neden oldu. Sayıları yüz milyonlarla ifade edilen ve her türlü hava koşuluna hızla uyum sağlayan dev kurbağalar, bugün Avustralya hükümetinin ve çevre örgütlerinin mücadele ettiği en kapsamlı biyolojik tehdit olarak kayıtlara geçiyor.