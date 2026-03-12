Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’in rüyası devam ediyor… Son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ve Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Aspmyra Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Bodo 3-0 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Sondre Fet ile 45+1'de Ole Blomberg ve 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.
Rövanş karşılaşmasıı 17 Mart'ta Sportin Lizvon’un sahası Estadio Jose Alvalade oynanacak.
8 milyon euro maaş bütçesi bulunan Bodo/Glimt; Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'in ardından Sporting'i de yenmeyi başardı.