BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, BİTEZ mahallesi, HACIAHMETLER mevkii, 285 ADA, 109 PARSEL sayılı İÇİNDE EVİ VE KUYUSU OLAN NARENCİYE BAHÇESİ vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu parsel üzerinde iki adet betonarme tarzda yapılmış olan tek katlı yapı yer almakta olup, parsel sınırının güneybatı sınırnda yer alan yapı 2+1 kullanımda yaklaşık 180 m², parselin kuzeybatı sınırında yapılan 1+1 kullanımda yaklaşık 70 m² kullanım alanlıdır. Her iki bina dış cephesi taş malzeme ile kaplı yer yer taş duvar örülüdür. Çatıları betonarme teras çatıdır. Yapılan incelemelerde konu dairelerin banyo+wc ve ıslak hacimlerin, zemin ve duvar kaplamalarının seramik kaplama, odaların zemin döşemelerinin yer yer seramik, yer yer laminat döşeli olduğu, pencerelerin pvc, iç kapılarının ahşap kapı, dış kapılarının pvc olduğu, mutfak dolapları ve tezgahların takılı olduğu, taşınmazın temel ihtiyaç noktalarına ve denize yürüme mesafesinde olduğu görülmüştür. Ayrıca taşınmazın narenciye bahçesi olarak kullanılan bölümde; 185 adet mandalina, 3 adet zeytin, 4 adet ceviz, 1 adet erik, 8 adet badem ve 3 adet dut ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Bitez Mah. 2107.Sk. No:71 Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 5.188,31 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Bitez Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plân Değişikliğinde, 3. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde; kısmen Narenciye Dikili Tarım Arazisi, kısmen doğal yapısı korunarak düzenlenecek dere güzergahı alanında kalmakta iken, söz konusu plân değişikliği Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 29.09.2022 tarih ve E.2021/600 ve K.2022/1154 sayılı kararı iptal edildiği bildirilmiştir. (Bodrum Belediyesinin imar plânına ilişkin yazı cevabı şartnâmede ayrıntılı olarak yazılmıştır)

Kıymeti : 127.795.805,35 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Satış İlânına ekli şartnâmede ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:36

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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