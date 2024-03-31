BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/660 Esas

DAVALILAR : FERUDUN SEZER ÖZKAY ve KANBER ESER ÖZKAY

Davacılar Fatma Handan PURA ve Ferhan ÖZKAY tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce nüfus kaydınızın incelenmesinde Türk Vatandaşlığınızın kaybettirildiği ve adresinizin veya vatandaşlık numaranızın bilinmediği anlaşılmakla, tarafınıza dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar Fatma Handan PURA ve Ferhan ÖZKAY tarafından, dava konusu edilen Bodrum Kızılağaç 232 Ada, 99 Parselin 833/3249 hissesi ile 241 Ada, 25 Parselin 833/3249 hissesine ilişkin olarak, 19.07.2018 tarihli ve 16288 sayılı yolsuz tescil işlemi ile 10.09.2019 tarih ve 21142 sayılı yolsuz tescil işleminin iptali ve tapu kayıtlarının düzeltilmesi istemi ile aleyhinizde işbu dava açılmıştır.

Duruşma Günü: 18/09/2026 günü saat: 10:00 olmakla, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026

