BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/374 Esas

DAVALI : Elısabetta SORANNA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasında derdest bulunan eldeki davada; 21.05.2022 ila 31.03.2024 tarihleri arasındaki 315 günlük, 01.04.2023 ila 31.03.2024 tarihleri arasındaki 365 günlük, 01.04.2024 ila 22.08.2024 tarihleri arasındaki 141 günlük süre için ecri misil tazminatı miktarının tespitini, HMK 107. Maddesi gereğince belirsiz alacak olarak (ileride bedel belirlendiğinde artırmak ve belirli hale getirmek üzere)bu sürelerden21.05.2022 ila 31.03.2023 tarihleri arasındaki 315 günlük süre için 72.450TL, 01.04.2023 ila 31.03.2024 tarihleri arasındaki 365 günlük süre için 127.695,25 TL, 01.04.2024 ila 22.08.2024 tarihleri arasındaki 141 günlük süre için 76.785,78TL toplamda 276.931,03TL haksız işgal (ecri misil) tazminatının davalı tarafça, davacı tarafa dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talepli açılan davada;

Davalı Elısabetta SORANNA'nın mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkarıldığı ancak tebligatın iade döndüğü, Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Elısabetta SORANNA'nın adresinin tespit edilemediği, Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca mernis adresinin tespit edilememesi ve Tebligat Kanunu'nun35. maddesi uyarınca tebliğin şartlarının da oluşmadığından adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kez dosyanın geldiği aşama itibarıyla ön inceleme duruşması için gün verilmiş olup Mahkememizce dosyanın ön inceleme duruşmasının 15/09/2026 günü saat 09:50'de Mahkememiz duruşma salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, dava ve savunmaya ilişkin diyeceklerinizi bildirmek üzere duruşmaya katılmanız, usulüne uygun mazeret bildirmeksizin duruşmaya gelmemeniz halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve dosyanın mevcut haliyle ön inceleme işlemlerine devam olunabileceği hususları ihtar olunur.

Ön inceleme duruşma gününü bildirir işbu ilan, Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.24/04/2026

