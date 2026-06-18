Bodrum'da doktorluk yapan bir kadının çadırda yaşaması sosyal medyada gündem oldu. Doktor, sezonluk bir ev için 500 bin TL kira istendiğini belirterek, çadır sahiplerinin kendisi için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçenek olduğunu söyledi. Genç kadın Instagram paylaşımında, “Çadırda yaşayan doktor mu olur? Bodrum’da 5 aylık bir eve 500 bin TL kira istendiğini toplulukta neşe de oluyor” ifadesini kullandı. Paylaşımın kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmasıyla Türkiye’deki konut ve kira fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.





ÇADIR AYLIK 18 BİN TL



20 bin liraya aldığı çadırında aylık 18 bin TL’ye kamp alanında konaklama kirası vererek yaşadığını belirten doktor, kış sezonunda seyahate çıkarak barınmasını daha ucuz yerlerde karşılayacağını kaydetti. Turizm doktoru olduğu belirtilen genç kadına gelen yorumlar ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Bodrum’daki fahiş fiyatları onaylarken, bir kullanıcı, “Doktorlar eskiden tek başına ev alabiliyordu. Kiraya bile çıkamıyorlar artık” diyerek pahalılığa tepki gösterdi.





KIŞIN BAŞKA ÜLKEYE



Genç doktor, yazın bu çadırda konaklayacağını kışın ise barınmak için başka ülkeye tatile çıkacağını söylediği videoda çadırını böyle tanıttı





