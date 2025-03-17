Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmen operasyonlarını sürdürüyor.
Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları fiber karinalı teknede yedi düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.