SAMAR DADGAR'DAN MUTLU POZLAR
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 2023 yılında dünyaevine giren İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar'ın mutlu evliliği sürüyor. Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar ve hukuki süreçlerle gündeme gelen Deniz, eşiyle çıktığı Bodrum tatilinden paylaşılan romantik karelerle bu kez aşk pozlarıyla dikkat çekti.
AYVALIK'TAN SONRA ROTA BODRUM OLDU
'Sevdanın Rengi', 'Derin Duygular', 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar ve devam eden hukuki süreçlerle konuşulan Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda eşi Samar Dadgar ile Ayvalık'ta tatil yapmıştı. Çift, yaz tatiline bu kez Bodrum'da devam etti.
"SONSUZ AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI
Bodrum'un keyfini çıkaran ikiliden Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile birlikte çekilen romantik kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Günün Trend Haberleri
Dadgar, paylaşımına "Altın saatler... Sonsuz aşk... Yaz hatıraları" notunu ekledi. Çiftin Bodrum tatilinden paylaştığı aşk dolu kareler, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın romantik tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çiftin samimi pozları, hayranlarından çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.
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