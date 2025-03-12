Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde Rönesans Holding’in MRE İnşaat aracılığı ile talan ettiği Kesme Dağı projesi ile ilgili CHP’li Bodrum Belediyesi bugün yazılı açıklama yaptı. Holding 66 süper lüks ve yüzme havuzlu villa yapımına başlarken Bodrum Belediyesi’nin 9 Aralık 2024 tarihinde ruhsat verdiği ortaya çıkmıştı. Dağ dev iş makineleri ile hallaç pamuğu gibi atılırken bir zamanlar kekik ve adaçayı kokan dağdan eser kalmamış doğa katliamı yürekleri burkmuştu.

RÖNESANS’TAN 10 ADET İŞ MAKİNESİ BAĞIŞINI KABUL ETTİLER

Bodrum Belediyesi ise geçen hafta meclis toplantısında Rönesans Holding’ten 10 adet iş ve hizmet aracını bağış olarak kabul etmişti. SÖZCÜ’nün manşetten duyurduğu haber sonrası sessizliğe gömülen Bodrum Belediye bugün yazılı açıklama yaptı.

BELEDİYE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZDA BULUNMUŞ

Bodrum Belediyesi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar denildi:

“Bodrum Yalıkavak’taki Kesme Dağında bir şirket tarafından başlatılan inşaat projesi kapsamında doğanın talan edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Söz konusu arazinin imar planlarının, değiştirilmesine Bodrum Belediyesinin itirazda bulunduğu ortaya çıktı. İtiraz reddedilince İmar Durumu Belgesinin ise 2024 yılı Ekim ayında kanuni zorunluk çerçevesinde düzenlendiği, şirketin araç bağışın ise 2025 Mart ayında yaptığı ifade edildi. Bodrum Belediyesi yetkililerinden alınan bilgilere göre tüm süreçlerin hukuka uygun olduğu belirtildi”