Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
22. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan atakta Ege'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 0-1.
40. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Samet Akaydın, orta alanda topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Maçın 62. dakikasında bu kez yeni transfer Enis Bardhi sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti: 0-2.
MORAIS İLE YÜKSELİŞTE
Bodrum FK, Jose Morais takımın başına geçtiğinden beri yenilgi almadı, gol yemedi. Morais yönetiminde Bodrum FK'nin oynadığı maçların sonuçları şöyle: Göztepe 0-0, Başakşehir 0-1, Hatayspor 1-0, Sivasspor 0-1 (Türkiye Kupası), Adana Demirspor 0-0, Kasımpaşa 1-0, 0-2 Rizespor 2-0.
Öte yandan Bodrum FK'nin kalecisi Diogo Sousa ise gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.