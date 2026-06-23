Turizm sektörü savaş etkisi ile 2026 sezonunu beklenenden daha geç bir dönemde açmaya hazırlanırken, turizmin kalbi Bodrum’da daha çok yerli turistin tercih ettiği kiralık villalarda aylık ücret milyon liraları aşmış durumda.

Okulların kapanması ile birlikte hareketlenmesi beklenen temmuz-ağustos dönemi için kiralama sitelerinden verilen ilanlarda, müstakil villalarda günlük ücretler 65 bin lirayı aşıyor. Bodrum Gölköy’de 3+2 bir evin temmuz-ağustos ayı fiyatları günlük 30 bin lira olarak açıklanırken, villanın bir aile ya da arkadaş grubu tarafından bir ay kiralanması durumunda aylık kirası 900 bin liraya ulaşıyor.

Yine Bodrum Yalıkavak’ta bulunan bir villa için verilen ilanda haziran ayı gecelik fiyatı 55 bin lira, temmuz ayı için 65 bin lira olarak belirlenirken, villanın bir ay bir aile tarafından kiralanması durumunda ödenecek ücret 1.9 milyon lirayı aşıyor.

FATURALAR DAHİL DEĞİL

Yerli turistin tercih ettiği Bodrum Ortakent’te temmuz ayı için verilen bir ilanda 195 metrekare 4 oda bir salon müstakil bir villada temmuz ayı kiralama bedeli 600 bin lira, ağustos ayı kiralama bedeli ise 750 bin lira olarak belirlendi. Kiralama bedelleri dışında bu villalarda elektrik, su ve temizlik ücretlerini de kiracının karşılaması isteniyor.

Alaçatı’da 60 bin lirayı buluyor

Gözde tatil bölgesi olan İzmir Alaçatı’da 5+2 havuzlu günlük villa kiraları 40 bin lira olurken, yine 4+2 bir başka bir villanın günlük kiralama bedeli ise 60 bin lira. Son dönemlerin popüler destinasyonu olan ve büyükşehirlerden de çokça göç alan İzmir Urla’da 7+2 bir villa günlük 35 bin liradan kiralanırken, sadece bir haftalık tatilin kiralama maliyeti 245 bin liraya ulaşıyor.