Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Torba Mahallesi’nde denize sıfır özel bir arazi içerisinde bulunan M.S. 5. Yüzyıla ait Roma Dönemi’ne ait manastır ve ek binaları yıkılmamak için tarihe direniyor.

1500 YILLIK MANASTIR KALAS DESTEĞİ İLE AYAKTA DURUYOR

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ve Ankara Üniversitesi tarafından 2003 yılında restorasyon projesi yapılan ancak bugüne kadar tek bir çivi dahi çakılmayan manastırın ayakta durması için zaman zaman kalaslarla desteklendiği bugüne kadar tek bir çivi dahi çakılmadığı öğrenildi.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR AMA TURİSTLER GEZEMİYOR

Özel mülkiyet alanında olduğu ve yıkılma tehlikesi gerekçesiyle tel çitlerle çevrili olan manastır ve eklerini turistlerin uzaktan izlediğini belirten profesyonel tur rehberi Cem Kale “Manastır yaklaşık 5-6 bin turistin bulunduğu turistik tesisin ortasında ve turistlerin sabah akşam yürüyüş yaptığı sahilde. Yıllardır atıl vaziyette bekliyor, yıkılmasını mı bekliyorlar anlayamadık. Restorasyonun bir anca tamamlanıp kültür turizmine açılması gere. Aksi takdirde zaten bölgede sürekli depremler oluyor. 1500 yıllık deprem kurbanı olmasın” dedi.