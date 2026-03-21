Muğla Bodrum Ortakent mevkisinde 19 Mart saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek bir çalışma yürütüldü. Bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler operasyon başlattı.
14 ÇOCUK ARALARINDA BULUNUYOR
Kara üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen tespit edilerek yakalandı. Operasyon kapsamında göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Kıyı şeridinden güvenli bölgeye çıkarılan düzensiz göçmenler, gerekli idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.