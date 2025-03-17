Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan Acı Ot Festivali 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde Ortakent Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Festival Bodrum ve yöresinde yetişen acı ot, baldıran, delikenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi şifalı otlar, yerel üreticiler tarafından doğrudan ziyaretçilere sunulacak. Bunun yanı sıra, zeytinyağı, çökelek peyniri, ev yapımı reçeller, sabunlar ve el emeği ürünler de festival boyunca satışta olacak. Hem Ege mutfağının en doğal tatlarını denemek hem de yöresel üreticilere destek olmak isteyenler için düzenlenecek festivalde ayrıca farklı etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

EGE MUTFAĞINI PROFESYONELLER TANITACAK

Ünlü şefler ve gastronomi uzmanları, Ege mutfağına dair yemek atölyeleri ve tadım etkinlikleri düzenleyecek. Ayrıca, influencerlar ve gastronomi yazarları ile gerçekleşecek söyleşilerde, Ege’nin ot kültürü ve sağlıklı beslenme üzerine önemli bilgiler paylaşılacak.

80 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMIŞTI

Festivalde yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı konserler halk dansları gösterileri ve geleneksel Ege şovlarıyla da festivalin coşkusu iki gün boyunca sürecek. Geçtiğimiz yıl 80.000 den fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl da Ege’nin en büyük gastronomi ve kültür etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor .