Bodrum Yalıkavak Marina’da İstanbul’da da şubeleri bulunan bir mekanda yemek yiyen bir müşterinin paylaştığı hesap fişi, fiyatlarıyla dikkat çekti. Özellikle tatlı ve çay ücretleri gündem oldu.

5 Temmuz 2026 tarihli fişe göre, 2 adet San Sebastian cheesecake için toplam 2.980 TL ödendi. Böylece bir dilim cheesecake’in fiyatı 1.490 TL oldu. Bir adet tiramisu için ise 1.950 TL ücret alındı. Sadece iki cheesecake ve bir tiramisunun toplamı 4.930 TL'ye ulaştı.

BİR BARDAK ÇAY 240 TL

Hesabın dikkat çeken kalemlerinden biri de çay oldu. Fişte 1 adet ince belli çay için 240 TL ücret alındığı görüldü. Çayın yanı sıra bir adet ice americano 590 TL, ice Oreo white mocha ise 690 TL olarak hesaba yansıdı.

TOPLAM HESAP 13 BİN 520 TL

Hesapta tatlı ve içeceklerin yanı sıra parmesan chicken, boomerang ve BBQ tavuklu pizza gibi ürünler de yer aldı. Fişte parmesan chicken 1.750 TL, boomerang 990 TL, BBQ tavuklu pizza ise 1.490 TL olarak yer aldı. Tüm ürünlerin eklenmesiyle birlikte toplam hesap 13.520 TL oldu.

“BU FİYATLAR NASIL?”

Hesap fişini paylaşan takipçi, “Bu fiyatlar nasıl? Temmuz başı, Bodrum Yalıkavak Marina...” ifadeleriyle fiyatlara dikkat çekti.