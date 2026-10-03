2 Ekim Cuma günü düzenlenen etkinlikte Bodrum Sağlık Vakfı’ndan özel gereksinimli bireyler, Bodrum Marmara Koleji öğrencileri ve Bodrum’dan gönüllüler bir araya geldi.

Katılımcılar, yarış haftasında teknelerde kullanılacak bayrakları farklı renk ve desenlerle hazırladı.

Etkinliğe The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.

DENİZDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞACAK

2016’dan bu yana düzenlenen Bayrak Boyama Etkinliği kapsamında hazırlanan bayraklar, 38. The Bodrum Cup boyunca teknelerde taşınacak. Bayrakların yarışlar sırasında deniz üzerinde renkli görüntüler oluşturması bekleniyor.

Etkinliğe katılan vakıf öğrencilerinin ise 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ilk etabın startını özel bir tekneden izlemesi planlanıyor.

ARAS: EN ANLAMLI GELENEKLERDEN BİRİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup’ın 38 yıldır hazırlık sürecinden denizdeki yarışlarına, kıyıdaki buluşmalarından yarattığı toplumsal etkiye kadar her aşamasında değer ürettiğini belirtti.

Aras, Bodrum Sağlık Vakfı ile bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen yarış bayraklarını boyama etkinliğinin, organizasyonun en anlamlı geleneklerinden biri olduğunu ifade etti.

MANDALİNCİ: BAYRAKLARIN HER BİRİNDE EMEK VAR

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise Bodrum Sağlık Vakfı’nda özel gereksinimli bireylerle birlikte yarış bayraklarını hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen buluşmayı çok kıymetli bulduğunu belirten Mandalinci, “Çünkü bu bayraklar yalnızca teknelerimizin üzerinde dalgalanmayacak. Onların her birinde dostluğun, dayanışmanın, sevginin, emeğin ve birlikte üretmenin izleri olacak” dedi.

UYSAL: EN ÇOK BEKLEDİĞİMİZ BULUŞMALARDAN BİRİ

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da bayrak boyama etkinliğinin yarış haftası yaklaşırken en çok bekledikleri buluşmalardan biri olduğunu söyledi.

Uysal, Bodrum Sağlık Vakfı’ndaki katılımcılarla 2016’dan bu yana bir araya geldiklerini belirterek, yarış bayraklarını birlikte hazırladıklarını ifade etti.

Uysal, “Birkaç hafta sonra bu bayrakları teknelerde görmek, burada geçirilen günü yeniden hatırlatıyor” diye konuştu.