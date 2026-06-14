Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu aşıklar Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın görüntüleri magazine damga vurdu. Ünlü çiftin bir küsüp bir barıştıkları süreç sona erdi. İkili aşklarını dolu dizgin yaşıyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum Yalıkavak'ta sezonun yorgunluğunu atıyor.
Serin sularda yazın tadını çıkaran ünlü çift güneşlenmeden önce güneş kremi sürmeyi ihmal etmedi.
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Plajdaki neşeli anları dikkat çeken sevgililerin denizdeki samimi halleri objektiflere yansıdı.
Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift, romantik görüntüleriyle adeta aşklarını gözler önüne serdi.
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