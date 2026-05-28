Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sahillerde hareketlilik sürüyor.

Kumbahçe Paşatarlası ve Ortakent-Yahşi plajları başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Türkbükü, Gündoğan, Yalıçiftlik, Turgutreis plajlarında bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise şezlong ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Kıyıda çocuklar oyun oynarken bazıları ise kano yaparak keyifli vakit geçirdi. Hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrederken bazı noktalarda havanın parçalı bulutlu olduğu görüldü.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, tarihi noktaları da ziyaret etti.