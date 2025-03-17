Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi Arena Mevkii’nde meydana gelen kazada T.M.’nin kullandığı 34 DRY 980 plakalı beton mikseri virajı alamayınca devrildi. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan T.M. gelen sağlık ekipleri ve ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bodrum jandarması Bodrum- Kızılağaç karayolunu kaza nedeniyle ulaşıma kapattı. Devrilen beton mikserinin çekici aracılığı karayolundan kaldırılması sonra yol ulaşıma açıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.