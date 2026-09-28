Olay, Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir binanın içinde yüzüstü hareketsiz halde yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin tersanede işçi olarak çalışan Yaman Mat (36) olduğu belirlendi. Mat'ın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda cinayeti, Mat'ın üst komşusu olduğu ve garsonluk yaptığı öğrenilen Fikret D'nin (42) işlediği belirlendi. Aralarında gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.