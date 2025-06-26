Yaz sezonuyla birlikte tatilcilerin akın ettiği Bodrum’da, yüksek fiyatlar yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir adisyona göre, bir müşteriye toplamda 1 milyon 38 bin TL’lik hesap çıkarıldı. Paylaşımdaki en dikkat çekici detaylardan biri, servis ücretinin tek başına 111 bin TL olmasıydı.

İLK VAKA DEĞİL

Bodrum’da bu yıl ilk kez bu tarz bir fahiş hesap ortaya çıkmadı. Nisan ayında da bir müşteriye yine 1 milyon TL’yi aşan fatura kesildi ve bu durumun sosyal medyada gündem oldu.

İŞLETMELERİN GEREKÇESİ: MALİYETLER

Fiyat politikası eleştirilen işletmeler ise savunma olarak, artış gösteren hammadde maliyetlerini, yüksek kira bedellerini, döviz kurundaki dalgalanmaları ve enerji, su ve vergi giderlerini gösteriyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

'Bodrum hesap lütfen' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan faturaya sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi. Bazı yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

“Nitelikli soygun.”

“Bir sıfır araba parası.”

“Çok zenginleri bile düşündürür.”

“Umarım bu işletmeye işlem uygulanır.”

Kullanıcılar, denetim mekanizmalarının daha sıkı hale getirilmesi ve bu tür uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor.