Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Bodrum yine yüksek plaj ücretleri ve dikkat çeken lahmacun fiyatlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlarda giriş ücretleri 3.000 TL’ye kadar çıkarken, 2025 yazı için de benzer fiyatlar konuşulmaya başlandı. Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları, daha sezon başlamadan tartışma yarattı.

2024 yazında 100 ila 1000 TL arasında değişen lahmacun fiyatlarının, bu sezon 2200 TL’ye kadar çıktığı iddia edildi. Magazinburada kameralarına yakalanan ünlü oyuncu Seray Sever, Bodrum'daki fiyatlara dair görüşlerini dile getirdi.

Muhabirin "Lahmacun borsası bu sene 2200 TL'den açılmış" sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Sever, "Çok saçma ya, o paralar hakikaten verilmesin. Saçma görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine, olacak şey değil!" diyerek tepki gösterdi.

"KENDİ MANGALIMIZI YAKIYORUZ"

Bodrum'da yaşamanın avantajlarını kullandıklarını belirten Seray Sever, dışarıda çok fazla vakit geçirmediklerini de sözlerine ekledi. Sever, "Bahçemizde kendi mangalımızı yakıyoruz," diyerek, aşırı fiyatlandırmaya karşı kendi çözüm yollarını bulduklarını ifade etti.