Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta ortasında yağan sağanak yağmur ile birlikte patlayan rögarlardan akan kanalizasyon atık sularının mavi bayraklı Bitez Koyu’nu cehenneme çevirdiğini belirten vatandaşlar, halk ve çevre sağlığının tehlikede olduğunu belirterek önlem alınmasını istemişti.

MUSKİ’NİN “KANALİZASYON DEĞİL, YAĞMUR SUYU” AÇIKLAMASI VATANDAŞI SİNİRLENDİRDİ

Vatandaşların tepkilerinin ardından MUSKİ’den yapılan (Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü) “Denize akan kanalizasyon değil yağmur suyu denizin rengide derelerden gelen çamurlu su ile değişti” açıklaması çevre gönüllülerini ve vatandaşları çileden çıkardı.

MUSKİ’den yapılan açıklamada “Bodrum’da dün yaşanan şiddetli yağışın ardından derelerden gelen suyun denize akması sonucunda Bitez sahil bölgesinde kısa süreli yaşanan renk değişikliğinin bağlamından koparılarak kanalizasyon hatlarının denize akıtıldığına dair çıkan asılsız iddialara yönelik açıklama yapılması gereği doğmuştur.Tüm Yarımada’da etkili olan yağışta Genel Müdürlüğümüz tarafından derelerin rutin olarak temizlenmesi ve yağmur suyu hatlarının bakım onarım çalışmalarının yapılması nedeniyle büyük bir taşkın yaşanmamış birkaç olumsuzluk dışında il geneline yayılan bir sorun oluşmamıştır. Derelerin asli görevi ve yapılış amacı yağmur suyunun denize akıtılarak su baskınlarını önlemektir. Bitez mahallemizde de 4 dere bulunmakta ve bu derelerdeki su denize ulaşmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Bitez Mahallemizde de yağmur esnasında dere içindeki toprak, çamur ve diğer teressübat nedeniyle suyun rengi denize ulaşana kadar kahverengi bir hal almakta ve denize ulaştığı bölgede suyun rengini geçici olarak değiştirmektedir. Geçici olarak kahverengiye dönüşen denizin kıyı kısmı yağmurun dinmesi ile birlikte eski rengini almaktadır..Bitez Mahallemizde rögarların patladığı kanalizasyon suyunun denize boşaldığı tamamen asılsız ve halkımızı gereksiz endişeye sevk eden temeli olmayan bir bilgidir. Yağmurun yağdığı esnada Bitez Mahallemizde sadece 1 bölgeden kanalizasyon taşması şikâyeti alınmış ve ekiplerimizin yaptığı incelemede bunun bir kanalizasyon taşması değil yağmur suyundan kaynaklı bir taşma olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Bodrum Bitez Mahallesinde mavi bayraklı koya kanalizasyon suyu değil yağmur suyu karışmıştır.” denildi.

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Miss Gibi 1 Bodrum Çevre Gönüllüsü Tuna Duygu Keskin olay yerinde SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. MUSKİ’nin açıklamasının çok talihsiz ve vatandaşı ciddiye almayan bir açıklama olduğunu belirten Keskin “18 yıldır burada yaşıyorum.

Kanalizasyon rögarı taştıktan sonra kanalizasyon suları ve yağmur suları Bitez koyunu cehenneme çevirdi. Evlerimizin içine kadar kanalizasyon kokuları girdi.

Şu anda bir çevre felaketi yaşanıyor halk sağlığı tehlikede, ulaşabildiğimiz tüm yetkililere ulaştık, derdimizi anlattık. Defalarca ihbar hatlarına aradık gelen giden olmadı.

Çünkü güneş açtığında burada insanlar denize giriyor çocuklar denizin içinde oynuyor. MUSKİ’nin önlem almasını beklerken vatandaşı ciddiye almayan bir açıklama yaptılar.

MUSKİ’nin yapacağı işi biz yaptık. Su numunelerini alarak laboratuvara gönderdik Yağmur birgün yağdı durdu. Kanalizasyon suları günlerdir denize akıyor.

Durumu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, CİMER ve BİMER’e bildirdik, video ve fotoları gönderdik, yardım istedik. Vatandaşlar olarak uyarılarımızın ciddiye alınmasını isterdik, burada salgın hastalık olursa hesabını kim verecek” diye konuştu.

MUSKİ İŞÇİLERİ RÖGORLARI TAMİRE BAŞLADI

MUSKİ ekiplerinin patlayan rögarları tamir etmek için konu olan Bitez sahilinde rögarları tamir etmeye başladığı görüldü.