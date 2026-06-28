Bodrum’da dizi setinde çalışan kişilerin karıştığı iddia edilen market kavgasında kan aktı. Alışveriş nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyürken, bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Amca Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede çekimleri süren bir dizinin setinde çalıştığı öğrenilen B.Y, Y.E.Y, B.O. ve C.A. isimli kişiler markete alışveriş yapmak için geldi.

İddiaya göre, alışveriş ücretinin ödenip ödenmediği konusunda set çalışanları ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında market çalışanı S.Ş.’nin, B.Y.’yi boğaz bölgesinden bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.