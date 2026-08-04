Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yapılan çalışmaların ardından Bodrum ilçe merkezinde düzenlenen dron destekli operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.A., D.P. ve M.S. ile alıcı konumunda oldukları belirtilen İ.A. ve K.B.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda 16,4 gram skunk, 0,3 gram kokain ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 205 bin 900 TL'nin yanı sıra 335 avro, 45 dolar, 20 sterlin ve 20 Ukrayna grivnası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ve K.B.Ç. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", D.P. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.A. ve M.S. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.